Ілля Кива: Відповідальність за корупцію в медицині лежить на президентові Порошенко

Ілля Ківа прокоментував ситуацію у м. Боярка, де начальник управління охорони здоров'я РДА Роман Лява і головлікар районної лікарні Олександр Завадецкий лікаря звільнили з тридцятирічним стажем Романа Черницького.

Під будівлю адміністрації Президента принесли труну з лежачим в ній манекеном, який символізував народ України. Це сталося під час акції «За медицину без корупції», яку провела Соціалістична партія України сьогодні, 17 травня, пише офіційний сайт СПУ.

«Україну перетворили в труну, а український народ — це «небіжчики». Якщо хтось ще дихає, то фактично вже на ладан. Об людей витерли ноги, країну розвалили. Вона загрузла у злиднях. Вся політика влади сьогодні спрямована на геноцид народу! Люди вже навіть не можуть дозволити собі хворіти, кажучи: «захворів — значить, помер». Тому що корупціонери викидають із професії чесних лікарів, а на їх місце приходять коновали, здатні запросто зарізати пацієнта на операційному столі», — сказав глава СПУ І.Кива.

Як приклад, що є «дзеркальним відображенням того, що відбувається у всій країні», він навів ситуацію в м.Боярка, де начальник управління охорони здоров'я РДА Роман Лява і головлікар районної лікарні Олександр Завадецький звільнили лікаря з тридцятирічним стажем Романа Черницького.

«Вони хотіли використати куплене за державні гроші обладнання в комерційних цілях. Черницький цьому опирався, і його, як і більше сотні інших лікарів, просто викинули на вулицю! А Лява при цьому декларує мільйони — при зарплаті в 500 доларів! А коли я попросив розібратися в цьому главу Києво-Святошинської РДА Смирнову, вона відповіла, що ні з чим розбиратися не буде, мовляв, у неї «все схвачено», — заявив лідер СПУ.

І.Кива поклав відповідальність за події в медицині на Президента П.Порошенко.

«Сьогодні у нас дві війни — одна на Сході країни, а інша всередині — війна чиновників проти власного народу. І відповідальність за це — на Президентові. Я воював на першій війні і готовий воювати на другій. Якщо Президент Порошенко нас не почує, ми зметемо цю владу», — резюмував Ілля Кива.

Акцію соціалістів підтримали також громадські організації «Центр захисту прав людини» та «Відродження Полтавщини». Більше 200 людей вийшли з акцією протесту під адміністрацію президента.