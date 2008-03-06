Литвин закрив рота комуністам... Універсалом

Неконсолідоване голосування за постанову по НАТО дає змогу звинувачувати одній стороні іншу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що «такий парламент не буде продуктивно працювати». Говорячи про підписання фракцією Блоку Литвина протоколу порозуміння, В.ЛИТВИН зазначив, що фракція «не підтримує практики підміни Конституції та регламенту Верховної Ради України різного роду протоколами та угодами, тим більше, що вони, як свідчить практика, не виконуються».

Він підкреслив, що фракція «не створювала і надалі не створюватиме приводів для непорозуміння, конфронтації та бездіяльності Верховної Ради».

Як наголосив В.ЛИТВИН, людям необхідні конкретні рішення щодо газу, заробітної плати, цін. На репліки із залу з боку народних депутатів, зокрема, від фракції КПУ щодо його заяв з приводу того, що немає потреби підписувати «різні папірці», В.ЛИТВИН відповів: «Шановні колеги, наша фракція не була причетна до підписання з певними умовами універсалу. Помовчіть поки що».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила постанову «Про рішення щодо вступу України до організації Північноатлантичного договору (НАТО)».

За це рішення проголосували 248 із 423 народних депутатів, зареєстрованих у залі. За постанову проголосували 175 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 34 з БЮТ, 19 депутатів з НУ-НС та 20 депутатів з Блоку Литвина.