Нунсівець подарує своїй доньці використані кульки від регіоналів

Депутат від НУ-НС Володимир Ар’єв має намір подарувати антинатовські кульки "регіоналів" своїй маленькій донці Ірині.

Про це Ар’єв розповів в коментарі Українській правді.

За його словами, одну кульку йому подарували регіонали "на пам’ять", а другу віддали журналісти, знаючи, що в нього мала дитина.

"А я вже Ірині привезу, хай вона ними грається. Вона буде щаслива", - сказав Ар’єв.

Водночас він сказав, що не пояснюватиме дитині, що таке НАТО і що написано на кульках, бо вона ще мала для цього.

"Я скажу, що це кульки, якими дорослі дяді гралися. Вона завжди сміялася, коли бачила, що відбувається у Верховній Раді і казала, що дорослі дяді з кульками це так само смішно, як у них на дитячому святі", - сказав Ар’єв.

Він також висловив сподівання, що кульки вироблені з дотриманням усіх норм і не зашкодять дитині.

"Я думаю, що норми виробництва дотримані, тим більше, що вироблялися ці кульки в Польщі, яка є членом НАТО", - сказав Ар’єв.