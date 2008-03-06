У НУ-НС хочуть власними руками зняти недоторканність - аби бачили героїв

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" наполягає, аби сьогодні під час вечірнього пленарного засідання Верховної Ради був розглянутий законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За словами В.КИРИЛЕНКА, відповідний законопроект був зареєстрований 18 січня, однак парламентський комітет правової політики саботує його розгляд і не збирається на засідання.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що згідно з Регламентом ВР, цей законопроект може бути винесений на розгляд сесійної зали без рішення комітету, якщо протягом одного місяця він не був розглянутий.

У свою чергу перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ наголосив, що його політична сила готова до розгляду відповідного законопроекту, але наполягає і на розгляді інших альтернативних законопроектів. При цьому, зазначив О.ЄФРЕМОВ, голосування щодо законопроекту про скасування депутатської недоторканності має відбуватися шляхом підняття рук.

«Це потрібно зробити, щоб кожен бачив, як хто голосує, і щоб країна бачила своїх героїв», - сказав він.

Відповідаючи на таку заяву О.ЄФРЕМОВА, лідер фракції НУ-НС наголосив, що коаліція готова брати участь в обговоренні альтернативних законопроектів. При цьому, за його словами, спосіб голосування може бути різним.