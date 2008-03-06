Члени НАТО продовжать дискусію щодо приєднання України і Грузії до ПДЧ

Країни-члени НАТО продовжать дискусію щодо приєднання України та Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО до саміту в Бухаресті, який відбудеться на початку квітня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Північноатлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

"Дискусія з цього питання буде продовжена”, - сказав він.

Генсек Альянсу зазначив, що двері НАТО залишаються відкритими для нових членів, і лише країни-члени Альянсу прийматимуть рішення щодо того, “хто увійде у ці двері”.

За словами Генсека НАТО, країни-члени визнають прагнення і України, і Грузії приєднатися до ПДЧ, і високо цінують співпрацю з цими країнами в рамках Інтенсифікованого партнерства.

Я. де Хооп СХЕФФЕР наголосив, що сьогодні не було ухвалено ніякого рішення, і не могло бути ухвалено ніякого рішення, оскільки ухвалення такого роду рішень належить до компетенції глав держав.

Як повідомляв УНІАН, всередині січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та спікер Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК направили листа до керівництва НАТО з проханням про приєднання до ПДЧ. Україна розраховує, що рішення про приєднання може бути ухвалено на квітневому саміті НАТО в Бухаресті.

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ також звернувся до керівництва НАТО з листом про приєднання його країни до ПДЧ.