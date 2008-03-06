Литвин вважає, що людей тримають за холопів

Фракція блоку Литвина наполягає на першочерговому розгляді сьогодні питання щодо ситуації на енергетичному ринку і дострокового припинення депутатських повноважень осіб, які призначені до інших структур влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час погоджувальної ради лідер фракції блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

За його словами, у питанні щодо ситуації на енергетичному ринку повинна бути заслухана інформація представників Кабінету Міністрів. Він уважає, що представники уряду мають ознайомити суспільство з ціновою політикою і заходами, які вживаються для недопущення кризи.

«А то виходить, що людей тримають за холопів, і вони нічого не знають», - пояснив В.ЛИТВИН.

Крім того, зазначив він, сьогодні мають бути припинені депутатські повноваження ряду осіб, які були призначені до інших структур влади. Тоді, на думку В.ЛИТВИНА, протягом наступного тижня, який буде непленарним, Центральна виборча комісія зможе зареєструвати нових депутатів, а це дасть можливість Верховній Раді відновити повноцінну роботу.