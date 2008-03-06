У НУ-НС заявляють, що Тимошенко хоче “підім’яти під себе весь газовий бізнес”

Уряд бойкотував виконання рішень Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента РФ Володимира ПУТІНА у газовій сфері, оскільки прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО хоче “підім’яти під себе весь газовий бізнес”.

Як повідомляє сайт “Razom”,про це йдеться у коментарі народного депутата України від фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Михайла ПОЛЯНЧИЧА щодо ситуації з постачанням газу в Україну.

“Треба затямити: відновлення в повному обсязі постачання газу в Україну є прямим наслідком рішень, прийнятих Президентами Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ. Намагання уряду представити врегулювання газової суперечки як результат власних титанічних зусиль – це грубий обман. Адже і ціна в 179,5 дол. за тисячу кубометрів, і домовленості щодо відносин між “Нафтогазом України” та “Газпромом” були озвучені саме в Москві, і саме двома Президентами. Це вони вирішили, що двостороння співпраця в газовій сфері має бути прозорою і взаємовигідною. Наголошу: вигідною для нашої енергетично залежної країни”, - підкреслив М.ПОЛЯНЧИЧ.

“Натомість наш Кабінет Міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО майже місяць після московських переговорів двох лідерів вів бойові дії на газовому фронті. Уряд не хотів розраховуватися за борги і видумував дивні причини такого впертого небажання. Уряд бойкотував виконання рішень Президентів і заявляв, що почне газову тему з чистого аркуша. Дивна позиція, якщо взяти до уваги, що в Москві В.ЮЩЕНКО домовився про вигідні для України умови. Насправді, з міркувань Кабміну – нічого дивного. Саме тут і проступає справжня причина урядового саботажу”, - вважає депутат.

“Вона полягає в тому, що Ю.ТИМОШЕНКО хоче підім’яти під себе весь газовий бізнес. Підпорядкувати його повністю – від встановлення ціни до визначення хто, як, скільки і куди поставлятиме”, - наголосив М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він нагадав, що така ситуація вже була у 2005 році, коли Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО “найперше спробував не в соціальну сферу заглибитися, а газовими справами покерувати”. “Як дуже любить говорити сама Юлія Володимирівна, “сісти на потоки”. Тобто осідлати газову трубу, не без користі для себе”, - зауважив М.ПОЛЯНЧИЧ.

“Отут криється друга причина посиленої уваги Ю.ТИМОШЕНКО до газових вентилів. “Блакитне паливо” – це сильний політичний, соціальний і фінансовий аргумент. Використання його відкриває широкі можливості для задоволення власних владних амбіцій. До того ж, газ дає величезні капітали. Так намагався діяти В.ЯНУКОВИЧ, так само хоче чинити Ю.ТИМОШЕНКО”, - переконаний М.ПОЛЯНЧИЧ.

Він додав, що уряд добивається усунення газових посередників, навіть якщо вони продають Україні газ за прийнятні 179,5 дол., які ще може винести українська економіка, але доцільність такого кроку Кабмін не обґрунтовує.

“Монополіст “Газпром” неодмінно скористається ситуацією, і тоді газ для нас буде 320 доларів за тис. кубів. Для держави це надто велика ціна за задоволення прем’єрських забаганок”, - вважає представник фракції НУ-НС.

Також, на його думку, поновлення постачання газу є проміжним результатом, оскільки ще потрібно закріпити угодами схеми надходження палива, укласти контракти та виконати багато інших формальностей.

“Таким чином, лише якнайшвидше підписання “Нафтогазом” усіх необхідних документі, закріплення на папері ціни та обсягів поставок дасть змогу виключити загрози для національних інтересів. Тільки формалізація двосторонніх відносин на основі, визначеній Президентами, перекриє шлях корисливим амбіціям керівництва уряду”, - підсумував М.ПОЛЯНЧИЧ.