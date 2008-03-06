ВР не захотіла заморочуватись Луценком, Черновецьким і Добкіним

Верховна Рада України сьогодні під час пленарного засідання розгляне лише ряд законопроектів, що стосуються ратифікації міжнародних угод.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний порядок денний був затверджений раніше і тому не потребував додаткового голосування.

В той же час депутати знову відмовилися внести до порядку денного на четвер 2 законопроекти, що стосуються внесення змін до Конституції в частині скасування депутатської недоторканності.

"За" включення цих законопроектів проголосували 224 народних депутата із 448, зареєстрованих у залі.

Крім того, ВР не включила до порядку денного питання щодо створення трьох Тимчасових слідчих комісій. "За" включення до порядку денного питання про створення ТСК щодо розслідування діяльності Київської міської влади проголосували 173 народних депутата із 448; "за" створення ТСК щодо розслідування діяльності Харківської міської влади – 223 із 440; "за" створення ТСК щодо розслідування інциденту між мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ та міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ - 197 із 440.