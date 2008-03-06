Громадські організації звернулися до суду з вимогою ліквідувати Компартію
17:43, 06 березня 2008Політика
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Заява розглядатиметься 11 березня
Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих і ще 11 громадських організацій подали до Окружного адміністративного суду міста Києва позовні заяви про скасування Міністерством юстиції державної реєстрації Комуністичної партії України.
Про це йдеться у листі Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репресованих, який має УНІАН.
У листі, зокрема, повідомляється, що Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення відкрити провадження в адміністративній справі і призначити її до розгляду на судовому засіданні 11 березня цього року. Копію відповідної ухвали суду додано до листа.
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