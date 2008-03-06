Міністр вугільної промисловості Віктор Полтавець проведе брифінг

13-40 - Відбудеться брифінг за участю міністра вугільної промисловості України Віктора Полтавця. О 14-00 розпочне роботу пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України. Телефон: 254-05-65 (Клуб КМУ, вул. Інститутська, 7, 2-й поверх, кімната 206). Потрібна акредитація. Телефон: 594-65-63, press@mvp.gov.ua. Акредитація проводиться з 15-00 до 18-00 6 березня та з 9-00 до 11-00 7 березня.

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