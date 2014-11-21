Офіційна позиція ІА УНІАН щодо заяви кореспондента агентства Олени Колгушевої

На жаль, підготовлений Оленою матеріал не відповідав цим стандартам: жодного підтвердження чи доказу використання терористами банку «Ощадбанк» для проведення грошових операцій надано не було. Задля дотримання журналістських стандартів редакція була змушена доповнити матеріал коментарем другої сторони.

Незважаючи на те, що у редакції агентства є претензії до якості матеріалу, питання про звільнення пані Колгушевої не порушувалося. Зараз з’ясовуються причини того, чому Олена не повідомила керівництво агентства про зміну місця свого проживання: спочатку про переїзд у травні з Донецька у Львів, а у вересні – на територію США, де спочатку перебувала у відпустці, а потім залишилась жити, не поставивши до відома керівництво агентства. Там вона перебуває і нині, тому агентство ставить під сумнів її ефективність як власного кореспондента і в Донецьку, і в Україні. Про це Олену було повідомлено відповідним листом і запрошено на зустріч із керівництвом агентства з метою визначення для неї іншого робочого місця без зміни посади.

Нам прикро, що пані Колгушева спекулює на темі Майдану й боротьби із загарбниками, розв’язуючи свої особисті проблеми.