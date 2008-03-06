Коаліція довела спроможність: статут ГУАМ ратифіковано 226 голосами

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Статуту Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 226 із 447 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

У статуті визначені цілі та принципи організації, її основні пріоритети і структура. Документом передбачено створення ради на чотирьох рівнях – глав держав, міністрів закордонних справ, національних координаторів і постійних представників.

Статут ГУАМ визначає повноваження і порядок функціонування цих органів. Передбачається, що цей документ дасть змогу започаткувати повноцінну діяльність організації для досягнення нею статутних цілей.