Балога: Тимошенко спотворила зміст домовленостей Ющенка і Путіна

Керівник Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА стверджує, що в сьогоднішньому листі на адресу глави держави прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО спотворила зміст домовленостей щодо врегулювання українсько-російських відносин у галузі газопостачання, досягнутих 12 лютого у Москві президентами Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України.

«Рішення двох лідерів щодо налагодження взаємовигідної співпраці у газовій сфері подано у викривленій інтерпретації, яка в народі називається «з хворої голови на здорову». В умовах ажіотажної уваги до цієї важливої теми лист керівника уряду дезінформує громадськість щодо зусиль Президента, спрямованих на розв`язання проблем із постачанням газу в нашу країну”, - наголошує В.БАЛОГА. На його думку, “водночас послання Ю.ТИМОШЕНКО окремими абзацами нагадує рекламний буклет Кабінету Міністрів і є, скоріше, жестом для публіки, аніж діловим документом».

В.БАЛОГА звернув увагу на кілька моментів, які визначають суть прийнятих у Москві рішень. “Насамперед, президенти В.ЮЩЕНКО і В.ПУТІН навіть не обговорювали можливість експорту газу в Україну за ціною 315,6 долара за тисячу кубометрів. По-друге, глави держав не домовлялися, що спільне підприємство, створене компаніями «Нафтогаз України» і «Газпром», буде реалізовувати весь імпортований газ і газ власного видобутку на внутрішньому ринку нашої країни. По-третє, створення СП розглядалася лише як одна із можливих форм співпраці двох компаній”, - зауважив глава Секретаріату Президента. Він підкреслив: “Президенти єдині в тому, що між «Нафтогазом» і «Газпромом» не може бути ніяких комерційних посередників, їхня співпраця має відбуватися напряму, на засадах взаємної вигоди та прозорості. СП уявляється лише як одна з форм відносин між цими двома суб`єктами, і може бути створене у разі, якщо і «Нафтогаз», і «Газпром»визнають доцільність такого кроку».

Керівник Секретаріату нагадав, що “президентські домовленості були чітко викладені у директивах Президента України, які він затвердив на переговори з російською стороною для врегулювання всіх питань взаємин між Україною та Росією в галузі газопостачання. Всі подальші дії, у тому числі й Кабінету Міністрів, повинні базуватися на цих директивах”.

За його словами, “є кілька наріжних аспектів цих документів. По-перше, ціна оплати за газ, спожитий у листопаді-грудні минулого року, становить 130 доларів за тисячу кубів. По-друге, 2008 року «Нафтогаз України» переходить на прямі відносини з компанією-постачальником «РосУкрЕнерго», імпортований газ має коштувати 179,5 долара за тисячу кубометрів. При цьому українській стороні було приписано не погоджуватися з пропозицією російських партнерів про часткову заміни середньо азійського газу російським за ціною 314,6 доларів. Лише у разі необхідності дозволялося погодитися зі створенням «Нафтогазом» спільного з «Газпромом» підприємства (СП-1), з рівними частками у статутному фонді, для постачання середньоазійського газу, балансування газового попиту в Україні, реалізації надлишків палива в країни Європи”.

“Також було дозволено (і також лише при необхідності) створення СП-2, із частками 75% («Нафтогаз України») і 25% («Газпром») для реалізації імпортованого газу на потреби промисловості, підприємств теплокомуненерго, бюджетних організацій. Обов`язковою ставилася умова продажу імпортного газу на кордоні з Росією «Нафтогазу» для подальшої реалізації цим СП-2”, - йдеться далі в повідомленні прес-служби.

Як зазначив В.БАЛОГА, “заяви уряду напередодні візиту прем`єр-міністра до Москви про наміри почати газові переговори з «чистого аркуша», як і тези, викладені в листі Ю.ТИМОШЕНКО на адресу Президента України, свідчать або про те, що керівник Кабміну не читала президентських директив, або про їхнє умисне спотворення”. «Судячи з усього, саме тому уряд намагався імпровізувати на переговорах у Москві. Ці експромти і далі продовжуються, але вже в Києві», - додав В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату Президента наголосив, що врегулювання газових суперечностей, відновлення в повному обсязі постачання палива і готовність російської сторони до продовження взаємовигідного партнерства в цій сфері є прямим наслідком проведених переговорів між главою держави і його російським колегою, доповнених у ході останньої телефонної розмови між В.ЮЩЕНКОМ і першим віце-прем`єром уряду Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. «Лист Ю.ТИМОШЕНКО лише підтвердив давнє спостереження: у перемоги одразу знаходиться кілька авторів. Натомість зараз уряду потрібно якнайшвидше формалізувати схему взаємовигідної співпраці з Росією на цей рік, виробити формулу газових взаємин на перспективу», - відзначив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО направила лист до В.ЮЩЕНКА у відповідь на звернення глави держави стосовно ситуації в газовій сфері, опубліковане в засобах масової інформації. “Я переконана, що ми вирішимо всі проблеми з постачанням газу, якщо вище керівництво України буде виступати з єдиною консолідованою позицію на міжнародному рівні, яка базується виключно на захисті національних інтересів нашої держави”, - наголошує прем’єр у своєму листі до Президента України.

“Також я підтримую і буду виконувати домовленості між Президентами України та Російської Федерації від 12 лютого у тій частині що стосуються доцільності негайної нормалізації відносин між нашими країнами у газовій сфері”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. Проте, за її словами, Кабінет Міністрів не може погодитися з деякими умовами цих домовленостей, а саме: закупівля в першому кварталі 2008 року російського природного газу за ціною 315,6 доларів США за тисячу кубометрів газу з попередньою передоплатою; - заміна одного посередника іншим шляхом створення спільного підприємства (СП-2) для реалізації всього імпортованого та газу власного видобутку на внутрішньому ринку України; відсторонення НАК „Нафтогаз України” від можливості балансування та розподілу газу на внутрішньому ринку України шляхом укладання угод та постачання газу СП-1 (імпортером газу) та СП-2. Реалізація цих умов, на переконання уряду, керівництва НАК „Нафтогаз України” та незалежних експертів, призведе до збереження корупційних схем та зловживань, банкрутства НАК „Нафтогаз України” і буде суперечити національним інтересам. Також прем’єр повідомила, що уряд доручив НАК „Нафтогаз України” провести переговори щодо укладення прямих договорів про постачання газу з компанією „Газпромекспорт” без створення будь-яких додаткових спільних підприємств, і що НАК „Нафтогаз України” на сьогодні готовий самостійно реалізовувати газ на внутрішньому ринку України без будь-яких посередників.

Зазначивши, що “уряд цілком контролює ситуацію, і відповідає за забезпечення газом населення та промисловості країни, безперебійне постачання російського газу до Європи через територію України”, Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що у найближчі дні “вдасться дійти згоди з російськими партнерами щодо укладання контрактів та взаємних розрахунків, ліквідації сумнівних посередників, виключення інцидентів та непорозумінь у майбутньому”.