Експерти оцінили, з чим Порошенко найкраще справлявся протягом 4 років президентства

Більшість опитаних експертів вважають, що Порошенко не стане президентом вдруге на виборах 2019 року.

Найкраще президент України Петро Порошенко впродовж четвертого року каденції справлявся в сфері зовнішньої політики, найгірше - у питаннях підбору кадрів.

Такі данні наводить Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, який 16–23 травня провів експертне опитування «Четвертий рік президента Петра Порошенка», усього було опитано 55 експертів.

Експерти оцінили діяльність Порошенка протягом четвертого року його каденції у 5 балів за 10-бальною шкалою. Це нижче за середню оцінку першого року президентства (5,3) і дещо вище за відповідний минулорічний показник (4,7).

Найкраще, на думку експертів, президент протягом року справлявся із провадженням зовнішньої політики (6,5 бала), найгірше – із реалізацією кадрової політики (3,2). Взаємодію з парламентом експерти оцінили в 5 балів, взаємодію з урядом – 5,2 бала, виконання функцій гаранта Конституції та прав і свобод громадян – 4,8 бала, врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – 4,9 бала, взаємодію із суспільством – 3,6 бала, проведення реформ – 4 бала, виконання передвиборних обіцянок – 3,5 бала. Впродовж року найбільше змінилася (в бік покращення) оцінка щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі, що може бути пов’язано із ухваленням цього року парламентом закону про реінтеграцію Донбасу.

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Головним досягненням за четвертий рік перебування президента на своїй посаді експерти назвали запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Серед інших важливих досягнень в активі президента, на думку експертів, посилення обороноздатності та продовження реформ збройних сил, постачання летальної зброї з США до України, ініціатива створення єдиної помісної церкви в Україні та продовження режиму санкцій проти Росії за збереження міжнародної коаліції на підтримку цих санкцій.

Відсутність прогресу в боротьбі з корупцією та блокування процесу створення спеціалізованого антикорупційного суду експерти відзначили як ключові невдачі Порошенка за четвертий рік його діяльності. Поряд із цим експерти зарахували до серйозних невдач повільний темп утілення реформ і неефективність деяких вже запроваджених реформ (медичної, податкової, пенсійної), а також вимогу щодо е-декларування антикорупційних активістів і неурядових організацій.

Основним завданням для президента у внутрішній сфері, на думку експертів, має бути ініціювання виборчої реформи в Україні. Експерти також порадили президентові здійснювати реальну боротьбу з корупцією, завершити судову реформу та сприяти створенню спеціалізованого антикорупційного суду.

На зовнішній арені Порошенку, на думку експертів, необхідно передусім поглиблювати співпрацю з ЄС та забезпечувати виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Серед зовнішньополітичних пріоритетів експерти відзначили також потребу активізувати співпрацю з НАТО та поглиблювати співробітництво зі Сполученими Штатами.

Більшість опитаних цього року експертів (32) вважають, що скоріше за все, президент Порошенко не буде обраний на другий термін, але певні шанси у нього є. Водночас майже третина експертів (16) схиляються до того, що Порошенко буде переобраний на другий президентський термін, але мають сумніви щодо цього.