У НАТО не планують припиняти підтримку України попри вимоги Угорщини

00:34, 26 травня 2018
Політика
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У НАТО не згодні з поглядом Угорщини / фото УНІАН

Про це DW у п'ятницю, 25 травня, заявив один з чиновників Альянсу.

Утім, у НАТО не мають планів згортати підтримку Києва. "НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", - наголосив співрозмовник DW. Щодо змісту листа угорського уряду представник НАТО порадив звертатися до Будапешта. DW з дипломатичних джерел отримала у своє розпорядження надісланий Столтенбергу меморандум під назвою "Ініціатива запустити нову політику НАТО щодо України".

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У документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. "Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", - йдеться у меморандумі.

Своєю чергою, у НАТО не згодні з таким поглядом.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", - зауважив чиновник Альянсу.

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Теги: #Угорщина#Україна-НАТО