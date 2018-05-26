У НАТО не планують припиняти підтримку України попри вимоги Угорщини

Угорщина просить НАТО переглянути програми підтримки України. Утім, в Альянсі поки не мають намірів змінювати свою політику щодо Києва.

Уряд Угорщини надіслав листа генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу з ініціативою переглянути програми підтримки України.

Про це DW у п'ятницю, 25 травня, заявив один з чиновників Альянсу.

Утім, у НАТО не мають планів згортати підтримку Києва. "НАТО надає сильну політичну та практичну підтримку Україні, і немає планів щось змінювати у цьому", - наголосив співрозмовник DW. Щодо змісту листа угорського уряду представник НАТО порадив звертатися до Будапешта. DW з дипломатичних джерел отримала у своє розпорядження надісланий Столтенбергу меморандум під назвою "Ініціатива запустити нову політику НАТО щодо України".

Читайте такожУ НАТО засудили відкриття Кримського мосту

У документі вказується на недоліки в українських реформах, зокрема, що призвело до невиплати Євросоюзом у кінці минулого року траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. "Видається, що українському уряду бракує політичної волі та здатності реалізувати програми фундаментальних реформ, яких вимагають міжнародні донори", - йдеться у меморандумі.

Своєю чергою, у НАТО не згодні з таким поглядом.

"Останніми роками Україна впровадила суттєві реформи в оборонному та безпековому секторах, але також у сферах, включно з охороною здоров'я, освітою та соціальним забезпеченням. Важливо, щоб Україна продовжувала йти шляхом реформ", - зауважив чиновник Альянсу.