Центрвиборчком зареєстрував вже 357 нардепів



Про це йдеться у повідомленні відділу взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

Зазначається, що у понеділок на засіданні ЦВК було зареєстровано 44 народних депутата. Серед них - командир полку "Азов" Андрій Білецький, козак Михайло Гаврилюк, Віктор Романюк, Єгор Соболєв, Тетяна Чорновол.

Загалом, станом на 24 листопада 2014 року Центральна виборча комісія зареєструвала 357 народних депутатів.

Також у зв’язку із заявою обраного народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Віталія Кличка, включеного до виборчого списку партії "Блок Порошенка" про відмову від депутатського мандата, комісія визнала його таким, який не набув зазначеного мандата.

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Водночас, обраною народним депутатом у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі визнана Матузко, включена до виборчого списку партії "Блок Порошенка" під No 64.