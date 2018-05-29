Апеляційний суд Львівщини зняв обвинувачення зі скандального журналіста Коцаби

Коцабу звинувачували у державній зраді і шпигунстві, у 2015 році він опублікував в інтернеті відеозвернення із закликом до бойкоту нової мобілізаційної кампанії.

Апеляційний суд Львівської області залишив без змін ухвалу Долинського районного суду Івано-Франківської області щодо блогера Руслана Коцаби, якого звинувачували в державній зраді та перешкоджанні діяльності Збройних сил України.

Про це повідомляє ZAXID.NET. Таким чином, Руслан Коцаба вважається невинуватим у злочинах, які йому інкримінувала прокуратура. Суд залишив чинним рішення першої інстанції та повернув обвинувальний акт прокуророві.

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Перед засіданням до будівлю суду блогера прийшли підтримати його прихильники, зокрема, колишня членкиня «Партії регіонів», а нині активістка «Українського вибору» та представниця партії «За життя» Інна Іваночко.

Раніше повідомлялось, що Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінували державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 і ч. 1 ст. 114-1 КК), зокрема, за розміщений у соцмережі відеоролик «Я проти мобілізації», в якому він закликав "адекватних людей" відмовитися від мобілізації. В липні 2016 року суд повністю виправдав і відпустив журналіста