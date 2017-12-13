У центрі Києва член "Правого сектора" вдарив скандального журналіста Коцабу в обличчя під час зйомки (відео)

У центрі Києва член "Правого сектора" вдарив скандального журналіста Руслана Коцабу в обличчя під час зйомки. Член "Правого сектора" Олексій Бик опублікував відео на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, інцидент стався 12 грудня на Хрещатику. Відео опубліковано без звуку, тому зрозуміти, про що він говорив з журналістом не можна.

"Коли тебе напали - ти або йдеш оборонятися, або ти зрадник. Третього немає і бути не може", - написав Бик у себе на сторінці.

Судячи з його записів на Facebook, Олексій Бик також воював в АТО.

Сам журналіст інцидент поки не прокоментував. На своїй сторінці "Вконтакте" він опублікував лише посилання на новину про напад без підпису.

Як повідомляв УНІАН, Коцаба був заарештований за рішенням суду 8 лютого 2015 року. Йому інкримінували державну зраду, умисні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 111 і ч. 1 ст. 114-1 КК), зокрема, за розміщений у соцмережі відеоролик «Я проти мобілізації», в якому він закликав "адекватних людей" відмовитися від мобілізації.

В липні 2016 року суд повністю виправдав і відпустив журналіста