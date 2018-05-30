Український міністр заявив, що Москву неможливо перевиховати - лише спалити

За словами українського міністра, метою Росії завжди було руйнування всього, що не можна підпорядкувати, зрозуміти або вкрасти.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян відреагував на вбивство у Києві журналіста Аркадія Бабченка, наголосивши, що Кремль і Москву неможливо перевиховати.

"Кремль і Москву неможливо змінити чи перевиховати - лише спалити", - йдеться у його повідомленні в Facebook.

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За словами Омеляна, мета імперії варварів - сплюндрувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти, вкрасти; вбивати десятками мільйонів і брехати без зупину.

"Концтабори по всій імперії і знищення інакомислячих, які вирвалися з їхніх тенет, по всіх містах планети. Льодоруби в Мексиці, отрута в Парижі, Празі, Лондоні, Берліні. "Випадкові" смерті і банальні кулі вбивць", - написав глава Мінінфраструктури.

"Можливо, окремим західним політикам все ще подобається тиснути спітнілу від крові руку кремлівського карлика. І їм дуже пощастить, якщо московські орди знову не виб’ють останні залишки ілюзій на поки що спокійних європейських вуличках", - додав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він мешкав (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством, але Росія причетна до аналогічних злочинів у минулому.