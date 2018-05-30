У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка: всі подробиці вбивства

Відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили в Дніпровському районі Києва на порозі будинку, в якому він жив, 29 травня ввечері.

У Києві 29 травня трьома пострілами у спину вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Першим про вбивство Бабченка повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Айдер Муждабаєв.

Де застрелили Аркадія Бабченка

Невідомі стріляли в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в квартирі. "Подія сталася у Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула звуки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер в кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини", - повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Журналіст Айдер Муждабаєв розповів, що Бабченко виходив в магазин, а його дружина залишилася вдома. "Він виходив в магазин, повертався уже додому і при вході в квартиру його застрелили", - заявив він.

Як повідомив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко, вбивця чатував на Бабченка на сходовому майданчику у під'їзді. "Коли Аркадій відчинив двері квартири, вбивця підло в спину зробив кілька пострілів", - йдеться в його повідомленні.

Погрози Бабченку та його родині

На думку волонтера і товариша застреленого в Києві російського журналіста Аркадія Бабченка Мирослава Гая, його вбивство - політичне.

За його словами, Бабченку погрожували розправою. "Він був моїм товаришем. Це пов'язано виключно з його антиросійською позицією і антиросійською діяльністю. Він систематично виступав на підтримку України, проти Путіна, проти Росії. Останнім часом йому часто погрожували з РФ. Він втік звідти. Він писав, що його погрожували вбити, знищити його і всю його родину", - зазначив Гай.

Як розповів товариш загиблого, Бабченко деякий час був змушений проживати в Європі, але через проблеми з візою він приїхав до України, де працював телеведучим. "Він висвітлював ганебну політику РФ. Це виключно політичне вбивство", - підсумував Гай.

За свої опозиційні погляди і критику російської влади зазнавав переслідувань у Росії. Так, у 2012 році проти нього було порушено кримінальну справу за статтею про заклики до масових безладів. У 2017 році Бабченко повідомив про погрози і реальну небезпеку для свого життя і виїхав за межі РФ. Проживав у Празі, потім у Києві, де став ведучим програми "Prime: Бабченко" на кримськотатарському телеканалі ATR. Підтримував Україну, неодноразово бував у зоні бойових дій на Донбасі.

Убитий у Києві 29 травня російський опозиційний журналіст раніше розповів, як його життя в Росії була перетворене на пекло прихильниками путінського режиму.

У поліції повідомили, що Аркадій Бабченко не звертався із заявами про погрози.

Версії вбивства російського опозиційного журналіста

Перша версія мотивів вбивства Аркадія Бабченка - його професійна діяльність. Про це заявив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко. "Перша версія і очевидна - це професійна діяльність. Але наразі ще рано робити якісь конкретні версії. Ми опрацьовуємо прилеглу територію і місце злочину, будинок, встановлюємо наявність відеокамер, потім ми зможемо вже, проаналізувавши всі зібрані матеріали, будувати якісь конкретні версії," - заявив Крищенко.

Він також повідомив, що дружина загиблого поки що не може надати свідчення, оскільки перебуває в шоковому стані. З нею зараз працюють медики та психологи. "Поки що я вам сказав", - наголосив він.

"Очевидно, що однією з версій будуть дії російських спецслужб щодо усунення осіб, що заважають і далі отруювати свідомість росіян правдою про те, що насправді відбувається в Росії і в Україні", - заявив нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

Київська поліція повідомила про порушення кримінальної справи за фактом вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Повідомляється, що кримінальне провадження було відкрито відповідно до ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Колишній російський парламентарій Ілля Пономарьов, який проживає в Україні, заявив, що до вбивства журналіста Аркадія Бабченко можуть бути причетні колишні учасники українських добровольчих батальйонів.

Фото з місця вбивства Бабченка і фоторобот підозрюваного у злочині

Київське управління поліції склало фоторобот підозрюваного у вбивстві Бабченка. Його опублікував на сторінці у Facebook перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Як зазначено на фотороботі, вік підозрюваного - 40-45 років, зріст - 175-180 см, середньої статури. Має сиву бороду. Стрілок був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.

Журналіст Михайло Ткач показав, що відбувається біля під'їзду будинку в столиці, де був убитий Аркадій Бабченко. "Зараз біля під'їзду, де був застрелений журналіст Аркадій Бабченко", - написав він у пості з фото в Facebook.

Реакція на вбивство Бабченка в Києві

ОБСЄ закликала Україну провести негайне і повне розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка. "В жаху від повідомлень про те, що відомий російський журналіст Аркадій Бабченко застрелений у його будинку в Києві. Я закликаю владу України провести негайне, детальне і повне розслідування", - написав президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Арлем Дезір в Twitter.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя використовував факт вбивства в Києві колишнього російського журналіста Аркадія Бабченка під час свого виступу в РБ ООН.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Радбезу ООН заявив, що ще рано говорити про те, хто стоїть за вбивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, але політичні вбивства є однією з тактик, застосовуваних Росією для дестабілізації України.

Після повідомлення про загибель російського журналіста Аркадія Бабченко в Москві біля меморіалу пам'яті політика Бориса Нємцова на Великому Москворецком мосту збиралися люди, щоб вшанувати його пам'ять.

Сумно відомий Слідчий комітет РФ оголосив про порушення кримінальної справи за фактом вбивства в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченко вже через 30 хвилин після того, як з'явилася перша інформація про те, що в нього стріляли і що йому надають медичну допомогу.

Рада з прав людини (РПЛ) при президентові РФ звернеться до українського омбудсмена Людмили Денисової із закликом притягнути російських і українських правозахисників до участі у розслідуванні вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від української влади "докласти всіх зусиль до оперативного розслідування" вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Бабченко чотири роки тому уникнув смерті

Бабченко за кілька годин до смерті написав на своїй сторінці у Facebook, що в цей день у нього - "другий день народження".

"Чотири роки тому генерал Кульчицький не взяв мене на цей гелікоптер. Через перевантаження. Не було місця. Перевантажена вертушка важко відірвалася від землі, і, ледь не зачепивши шасі за бруствер, пішла на Карачун. Години через дві після цієї фотографії її збили. Загинуло чотирнадцять людей. А мені пощастило. Другий день народження, виходить", - написав Бабченко.

У коментарях один з його друзів написав: "Скільки у тебе вже таких "днів народжень" набігло? Чимало, напевно". Бабченко відповів: "Чимало".

Ким був Аркадій Бабченко

Аркадію Бабченку виповнився 41 рік. Він народився в Москві 18 березня 1977 року, отримав освіту юриста-міжнародника, але прославився насамперед як військовий журналіст, автор статей і книг, згодом як політичний аналітик і критик кремлівського режиму Володимира Путіна, один із засновників жанру сучасної військової прози.

Бабченко видавав журнал "Мистецтво війни", розпочав проект "Журналістика без посередників". Його книги перекладені 16 мовами і видані у 22 країнах світу. Автор отримав чимало літературних нагород, зокрема премії від English PEN-Club, Frontline club, Союзу журналістів Росії "За мужність і професіоналізм" та інші.

Бабченко був учасником першої війни в Чечні в 1990-х роках як звичайний солдат збройних сил РФ.

На другу чеченську війну він зголосився добровольцем, після чого був військовим кореспондентом різних видань, як "Московский Комсомолец", "Новая газета" та інші. У 2008 році журналістом побував на війні РФ у Південній Осетії.

У вбитого Бабченка було шестеро прийомних дітей. Перша дитина, що з'явилася в родині, була прийомною. Друга — теж. І тільки третя донька у журналіста народилася своя.