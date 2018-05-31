Комітет захисту журналістів закликав українську владу пояснити "надзвичайні заходи" у справі Бабченка

У CPJ також підкреслили, що будуть вивчати цю безпрецедентну ситуацію та оприлюднюють більше коментарів, після того, як отримають детальну інформацію.

Комітет захисту журналістів (CPJ) підкреслив, що українська влада повинна роз'яснити необхідність інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченко, назвавши це "надзвичайними заходами".

Читайте такожАваков назвав замах на вбивство Бабченка спробою дестабілізації українського суспільства

Про це заявила координатор Комітету Ніна Огнянова. "Ми з полегшенням дізналися, що Аркадій Бабченко живий. Тепер українська влада повинна розкрити, чому були необхідні такі надзвичайні заходи з інсценування вбивства російського журналіста", - зазначила Огнянова.

У CPJ також підкреслили, що будуть вивчати цю безпрецедентну ситуацію та оприлюднюють більше коментарів, після того, як отримають детальну інформацію.

Увечері 29 травня поліція повідомила, що у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Пізніше, 30 травня в СБУ повідомили, що Бабченко – живий, це була спецоперація СБУ.

За версією слідства, російські спецслужби через посередника в Україні замовили вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка колишньому учаснику АТО.

В організації "Репортери без кордонів" розкритикували спецоперацію СБУ.