Першого заступника начальника Генштабу Назарова посадили під варту

Печерський районний суд міста Києва частково ухвалив клопотання Генеральної прокуратури України, обравши на два місяці утримання під вартою мірою запобіжного заходу з можливістю внесення застави в розмірі 365,4 тис. грн для першого заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Віктора Назарова в справі про загибель 49 військових на борту Іл-76.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суду зачитав слідчий суддя В'ячеслав Підпалий.

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Рішення набирає чинності після оголошення суддею.

Під час судового засідання, суд відмовив стороні захисту, щоб особи, які висловили готовність взяти Назарова на поруки, написали письмові зобов'язання щодо взяття на поруки. Зокрема, ці особи були присутніми на засіданні.

Суддя Підпалий пояснив зазначену відмову тим, що зазначені письмові зобов'язання у вигляді особистих порук збираються тільки після обрання міри запобіжного заходу.

Сторона захисту, а саме адвокат Мірошник також просив розглянути письмову згоду, яка була написана сином Назарова про надання його квартири для перебування самого підозрюваного під домашнім арештом в якості альтернативного заходу в кримінальному провадженні.

Окрім того, сторона захисту також просила суд звернути увагу на проблеми зі станом здоров'я Назарова.

"Лікарі сказали, що мій підзахисний міг би залишатися в лікарні. Він потребує лікування. В нього є декілька суттєвих хвороб, наприклад - гіпертонія; катаракта одного ока", - сказав адвокат Світличний, відзначивши, що обрання запобіжного заходу, яке відстоює Генпрокуратура, може суттєво вплинути на його стан здоров'я.

Сам Назаров не погоджувався з висунутими йому обвинуваченнями.

"Вважаю, що висунута мені підозра в скоєнні кримінального злочину повністю необґрунтована. Головне, що відбулось в ході досудового слідства, це те, що не вставлено прямих причинно-наслідкових зв'язків з тією подією, яка трапилась із моїм відношенням до виконань службових обов'язків, з моєю діяльністю, або як зазначено у клопотанні - з бездіяльністю", - сказав Назаров.

Разом з тим він повідомив, що "досудовим слідством не взято в рахунок те, що виконання обов'язків... особовий штаб АТО, і я особисто, як начальник штабу, здійснювали не в умовах мирного часу".

Назаров наголосив, що звинувачення у підозрі скоєння кримінального злочину, яке йому пред'явлене, повинно стосуватися "безлічі функціональних структур і великої кількості особового складу, де кожний відповідає на своєму місці за виконання певних функціональних обов'язків".

Він акцентує увагу, що якщо проаналізувати функціональні обов'язки різних органів управління, таких як Генеральний штаб, командування повітряних сил, командування сухопутних військ, штабу АТО, то тоді "буде зрозуміло хто з них безпосередньо за що відповідав".

Таким чином Назаров висловив переконання, що всі звинувачення зведені та покладені на нього особисто в умовах, коли кожна особа, безпосередньо на етапі підготовки і планування операції, на відповідних етапах здійснювала і виконувала визначені їм завдання.

Назаров підозрюється у вчиненні злочину передбаченою статтею 425, частиною 3 Кримінального кодексу України, а саме недбале ставлення військової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в бойовій обстановці.