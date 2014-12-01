На Вінниччині зібрано 70 тисяч гривень благодійних коштів на розробку безпілотника для АТО

«Ми розпочали масштабну співпрацю з Вінницьким національним технічним університетом. Благодійні кошти університету перераховані, його науковці вже завершують монтаж апарату для повітряної розвідки», – прокоментував голова облдержадміністрації Анатолій Олійник.

За його словами, наразі йдеться про виготовлення перших двох апаратів, які пройдуть апробацію в бойових умовах в зоні АТО.

Якщо безпілотники добре себе зарекомендують, облдержадміністрація готова профінансувати виготовлення партії таких машин не лише для АТО, а й для моніторингу ситуації в прикордонних районах Вінниччини, які межують з Молдовою та Придністров’ям.