На Вінниччині зібрано 70 тисяч гривень благодійних коштів на розробку безпілотника для АТО
11:23, 01 грудня 2014Політика
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Вперше у Вінниці буде створений безпілотний літальний апарат, монтаж якого нині на завершальній стадії.
Наразі йдеться про виготовлення перших двох апаратів / фото прес-служби Міноборони
«Ми розпочали масштабну співпрацю з Вінницьким національним технічним університетом. Благодійні кошти університету перераховані, його науковці вже завершують монтаж апарату для повітряної розвідки», – прокоментував голова облдержадміністрації Анатолій Олійник.
За його словами, наразі йдеться про виготовлення перших двох апаратів, які пройдуть апробацію в бойових умовах в зоні АТО.
Якщо безпілотники добре себе зарекомендують, облдержадміністрація готова профінансувати виготовлення партії таких машин не лише для АТО, а й для моніторингу ситуації в прикордонних районах Вінниччини, які межують з Молдовою та Придністров’ям.
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