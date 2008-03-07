Дочка Тимошенко летіла до Брюсселя під №8?

Дочка прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко – Євгенія прибула на конференцію «Жінки: стабілізуючи небезпечний мир» в Брюсселі не за свій рахунок, як було заявлено журналістам, а в загальному списку урядової делегації.

Про це пише Комерсант-Україна, посилаючися на дані з програми візиту, яку роздавали членам основної делегації. Видання зауважує, що віднедавна члени уряду отримують програми, відмінні від тих, які одержують журналісти.

Зокрема, в урядовому екземплярі програми візиту (на відміну від журналістського екземпляра) під #8 в числі осіб, які слідують урядовим рейсом з Києва до Брюсселя, а потім з Брюсселя до Києва, значиться "Тимошенко Євгенія Олександрівна – дочка прем`єр-міністра України". Присутність дочки прем`єра на борту урядового літака підтвердило джерело Комерсанта в представництві України при ЄС: "Юлію Тимошенко зустрічали Ярослав Коваль (посол України у Бельгії.– Комерсант) і Василь Филипчук (заступник голови місії України при ЄС.–Коммерсант). Їм терміново довелося шукати другий букет для особи, яка супроводжувала прем`єра ".

В той же час прес-секретар прем`єра Марина Сорока пояснила, що Євгенія Тимошенко прибула до Брюсселя окремо від матері. "Женя приїхала за власною ініціативою, самостійно і повністю за власний рахунок", - заявила пані Сорока.