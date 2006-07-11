Мартинюк: я комуніст, і цим я все сказав

Претендент на посаду першого заступника голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК під час представлення його кандидатури у парламенті зацитував: «Я комуніст, і цим я все сказав».

Як передає кореспондент УНІАН, А.МАРТИНЮК зазначив, що на сьогодні в сесійній залі є багато народних депутатів попереднього скликання, які знають його роботу на посаді першого заступника голови ВР.

«Я є таким, як є, таким я і залишаюся», - сказав А.МАРТИНЮК.

На даний час народні депутати ставлять запитання претенденту на посаду першого віце-спікера А.МАРТИНЮКУ. В залі продовжується галас, працюють сирени, весь час відбуваються сутички між народними депутатами.

Народні депутати із фракції “Регіонів” стоять біля трибуни, щоб сюди не змогли пройти представники фракцій БЮТ та «Наша Україна».

Перед цим ВР проголосувала за припинення подання кандидатур на цю посаду 227-ма голосами. Тому є лише одна кандидатура на цю посаду - А.МАРТИНЮКА, оскільки інші кандидатури не були запропоновані.