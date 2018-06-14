30 тисяч на рахунок "Правого сектора": Бабченко потролив пропагандистів у відповідь на прохання дати інтерв'ю
02:35, 14 червня 2018Політика
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У відповідь на прохання пропагандистки знизити суму в 50 тисяч доларів Аркадій Бабченко пропонує перевести 30 тисяч на рахунок «Правого сектора» з поміткою «На тепловізори».
Аркадій Бабченко / REUTERS
Відомий російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко оприлюднив листування з представником пропагандистського телеканалу НТВ.
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На опублікованому скріншоті видно, як журналіста намагаються вмовити дати інтерв'ю за більш меншу суму, про яку заявляв Бабченко через кілька днів після інсценування вбивства.
У відповідь на прохання пропагандистки знизити суму в 50 тисяч доларів Аркадій Бабченко пропонує перевести 30 тисяч на рахунок «Правого сектора» з поміткою «На тепловізори».
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