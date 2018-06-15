Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років

Він закликав усіх жителів штату увічнити пам'ять жертв Голодомору в Україні.

Губернатор американського штату Іллінойс Брюс Раунер оголосив 2018-й рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років.

Про це йдеться у повідомленні Посольства України в США у соціальній мережі Facebook.

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"Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років в Україні, штучно спричиненого радянською владою", - йдеться у повідомленні.

Також посольство розмістило копію цього документа. Зокрема, у ньому зазначається: "Я, Брюс Раунер, губернатор штату Іллінойс, цим документом відзначаю 85-ту річницю українського голоду-геноциду і заохочую усіх іллінойців увічнити пам'ять жертв та тих, хто вижив під час Голодомору".

Як повідомляв УНІАН, раніше Голодомор в Україні геноцидом визнали у 11 штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Міссурі, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні, Пенсильванії та Канзасі.

7 лютого посол України в США Валерій Чалий закликав Палату представників США на поточній сесії Конгресу визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.