Трамп звинуватив в анексії Криму Обаму

Обама втратив Крим, тому що Путін не поважав його, заявив Трамп.

Президент США Дональд Трамп вкотре звинуватив свого попередника, колишнього президента Барака Обаму у тому, що це він "здав" Крим Росії.

Виступаючи перед журналістами у п’ятницю, Трамп наполягав на тому, що Обама відповідальний за анексію Росією Криму, тому що президент Путін "не поважав Обаму і Сполучені Штати", передає Європейська правда.

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"Президент Обама втратив Крим, просто щоб ви зрозуміли, це було до того, як я дістався сюди… Президент Обама втратив Крим", - заявив Трамп.

На прохання журналіста пояснити своє звинувачення, Трамп відповів: "Це його провина. Тому що Путін не поважав президента Обаму. Президент Обама втратив Крим, тому що президент Путін не поважав президента Обаму, не поважав нашу країну і не поважав Україну".

Росія була відсторонена від "великої сімки" в 2014 році після приєднання до неї Криму, що було широко засуджено як порушення міжнародних норм.

Як повідомляв УНІАН, раніше Клімкін заявив, що "у Трампа своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим - російський".