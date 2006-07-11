Кушнарьов не хоче ”підвішувати” комуніста до зими

Антикризова коаліція сьогодні не ставитиме на голосування питання про обрання віце-спікера Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ сьогодні журналістам.

«Заступника голови ВР обирати поки що не будемо. Ми залишаємося прихильними попередній домовленості про ці квоти за іншими фракціями», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

За словами представника ПР, у випадку, якщо опозиція не запропонує свою кандидатуру на посаду віце-спікера, антикризова коаліція висуне свого претендента. «Ми не будемо чекати до зими, якщо вони не висунуть (кандидатуру – УНІАН) - ми закриємо цю позицію. Теж саме стосується і розподілу комітетів. Якщо улюлюкатимуть - ми розподілимо комітети», - наголосив Є.КУШНАРЬОВ.