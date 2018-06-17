Порошенка не дочекалися: хто з чиновників ризикнув прийти на "Марш рівності" (фото)

Народні депутати Сергій Лещенко та Світлана Заліщук взяли участь в "Марші рівності".

Заклики Європарламенту до президента Петра Порошенка, Кабміну і Ради приєднатися до "Маршу рівності" не допомогли: за вкрай рідкісним винятком українських чиновників на акції помічено не було.

Про це повідомляє Главред.

Народні депутати Сергій Лещенко та Світлана Заліщук взяли участь в "Марші рівності". Фотографії з народними депутатами опублікувала журналіст Ірина Ромалійська. На одній з фотографій Сергій Лещенко позує посеред вулиці, тримаючи в руках ЛГБТ-прапор.

На марші також був помічений Юрій Дідовець, депутат Київради.

Зате на "Марш рівності" прийшли представники Європарламенту та іноземних держав. Так, приєдналися до прихильників акції євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс і міністр у справах Європи МЗС Німеччини Майкл Рот, пише "Фокус". Прийшов на марш і посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьон.

Крім того, як повідомляє кореспондент УНІАН, на марш прийшли надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, заступник голови місії Посольства США в Україні Джордж Кент, надзвичайний і повноважний посол ФРН в Україні Ернст Райхель та ін.

Також акцію відвідали кілька груп представників іноземних посольств. Зокрема, співробітники посольств США, Канади та Швеції.

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"Сьогодні у складі Маршу рівності пройдуся по Києву в маніфестації проти дискримінації, а також у святкуванні наочності і просування реформ в Україні", – анонсував свою участь посол Швеції в Україні Мартін Хагстрьон в Twitter.

Також на Марш рівності прийшла і співачка-трансгендер Зіанджа (екс-Борис Апрель).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві відбувся "Марш рівності", в якому, за різними оцінками, взяли участь від трьох до шести тисяч чоловік.