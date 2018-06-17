У Києві президентові Росії Путіну показали «червону картку» (фото)

Завданням акції є необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій до проблеми захисників України, які опинились у полоні, або ж є заручниками угруповань «ЛДНР».

Сьогодні у Києві, на Майдані Незалежності правозахисники та родини полонених українських військовослужбовців провели акцію «Червона картка для Путіна» (#RedCard4Putin).

Про це пише Радіо Свобода.

Завданням акції її координатор, правозахисник Олег Веремієнко назвав необхідність привернути увагу української влади, міжнародних організацій (ОБСЄ, Ради Європи) до проблеми захисників України, які опинились у полоні, або ж є заручниками угруповань «ЛДНР».

«На сьогодні зв’язок з нашими в’язнями в oкупованих Донецьку і Луганську відсутній, тамтешня «влада» утримує їх у жахливих умовах, що не відповідає вимогам Женевської конвенції щодо утримання військовополонених, хоча фактично наші хлопці є військовополоненими, а не заручниками. Проблема ще й у тому, що переговори щодо їхнього звільнення, або обміну, проходять дуже складно, це визнають представники України на переговорах у Мінську», – пояснив Веремієнко.

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Дружина утримуваного у Луганську Сергія Іванчука (підрозділ Сил спеціальних операцій) Вікторія повідомила, що за більш як три роки ув’язнення бійця з ним не було прямого зв’язку, «влада» «ЛНР» не дозволяє передавати йому передачі з дому.

13 червня у Києві оголосили про початок глобальної кампанії «Червона картка для Путіна» (#RedCard4Putin), аби під час Чемпіонату світу з футболу, що проходить у Росії, тиснути на російську владу з вимогою звільнення політичних в’язнів, серед яких близько 70-ти українців, а також зупинення воєнної агресії, жахливих порушень прав людини та постійних спроб підірвати міжнародний правопорядок.

Останній на сьогодні обмін заручниками між Києвом та «ЛДНР» відбувся наприкінці грудня 2017 року. Станом на кінець січня, на непідконтрольній Києву частині Донбасу в заручниках перебувають 108 осіб.