Збитий вчора силами АТО безпілотник було виготовлено у Росії в 2009 році – РНБО

13:46, 29 листопада 2014
Політика
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Збитий вчора в зоні проведення АТО українськими військовими розвідувальний безпілотник бойовиків був виготовлений в Росії у 2009 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

Читайте також"Азов" повідомив про знищення під Маріуполем розвідувальної групи бойовиківЗа його словами, збитий безпілотник належить до моделі "Орлан".

"Можна лише здогадуватися, в якому "магазині" терористи "купили" цей безпілотник", - зазначив Польовий.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби сили антитерористичної операції збили безпілотник біля міста Щастя на Луганщині.

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