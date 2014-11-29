Збитий вчора силами АТО безпілотник було виготовлено у Росії в 2009 році – РНБО
13:46, 29 листопада 2014Політика
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Збитий вчора в зоні проведення АТО українськими військовими розвідувальний безпілотник бойовиків був виготовлений в Росії у 2009 році.
Безпілотник було виготовлено в Росії у 2009 році / facebook.com/ato.news
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.
Читайте також"Азов" повідомив про знищення під Маріуполем розвідувальної групи бойовиківЗа його словами, збитий безпілотник належить до моделі "Орлан".
"Можна лише здогадуватися, в якому "магазині" терористи "купили" цей безпілотник", - зазначив Польовий.
Як повідомляв УНІАН, минулої доби сили антитерористичної операції збили безпілотник біля міста Щастя на Луганщині.
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