Литва переконана, що Україні вдасться зупинити агресора - посол

Посол Литви в Україні Пятрас Вайтєкунас висловлює переконання, що Україні вдасться зупинити агресора на сході держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час свого виступу на Майдані Незалежності з нагоди річниці побиття "Беркутом" студентів на Майдані.

"Литва за вас і ми віримо, що агресор буде зупинений", - сказав Вайтєкунас.

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)"Ключ для успіху України - це реформи і єдність", - продовжив посол, наголосивши, що Литва зацікавлена і надалі допомагати Україні.

За його словами, Литва вірить в успіх України.