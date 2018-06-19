Депутатські страхи і сексуальна орієнтація

Днями у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації (№8489). Його автором є депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна. Напередодні київського «Маршу Рівності» депутат, зареєструвавши законопроект, зробив пост у соцмережі, який починається словами «Я за здорову націю. Чого мудрий соромиться, тим дурник вихваляється».

Завжди особливо «тішить», коли питання «здоров’я нації» зводиться лише до сексуальної орієнтації, але менше з тим. У своєму дописі парламентар зазначає, що до «Маршу рівності» «нетрадиційно орієнтованих та нетрадиційно зухвалих і безсоромних особин зробив «дарунок»: зареєстрував законопроект про заборону публічних дій будь-якого сексуального характеру».

«Сподіваюся, що наступного року не буде жодних публічних маршів, виступів, пов'язаних із будь-якою сексуальною орієнтацією. Запрошую усіх ЛГБД (очевидно, малися на увазі ЛГБТ) та сексуально стурбованих особистостей сексуально оздоровитися зі зброєю на сході та вивітрити дурь та безсоромність. Орієнтуйтеся на здоров'я як собі і бажаєте, але я не хочу того бачити перед своїми очима і не хочу, щоб того спостерігали наші діти», - пише Барна.

Перша реакція на подібні закиди завжди одна: не хочеш на щось дивитися – просто не дивишся. У світі існує купа незручних для когось речей. А примішувати скрізь таке болюче і делікатне питання як війна, тим паче не варто. Плюс, це пише сучасний український парламентар про кількатисячний мирний захід, присвячений правам людини, у якому взяли участь посли різних країн, зокрема, і Канади, до групи з міжпарламентських зв’язків з якою входить Барна.

До посту свого посту у соцмережі депутат додав і фото кількох сторінок документу – самого законопроекту та пояснювальної записки до нього. У пояснювальній записці депутат зазначає, що «останнім часом відбувається моральний занепад суспільства, пов’язаний із радикалізмом, насиллям, пропагандою порнографії, різного типу сексуальними маршами, публічними виступами, рекламою того чи іншого виду сексуальної орієнтації…».

«Ці явища є неприйнятними, становлять загрозу для розвитку здорового суспільства, виховання дітей. Виникає необхідність обмежити публічні заходи такого характеру для доступу не тільки дорослих людей, а особливо для молодого покоління і заборонити такі публічні марші, виступи тощо», - пише Барна.

Він вважає, що подібні заходи громадяни можуть проводити «у своїх приватних, закритих клубах, без доступу дітей чи місцях, від яких інформація про ці заходи мимоволі не буде поширюватись за межі території проведення цього заходу чи на людей, які не перебувають на даній території».

Нагадує якесь гетто і Радянський Союз, коли люди з нетрадиційною орієнтацією мали приховувати це, а якби це виплило, то чиєсь життя могло би бути скалічене не лише цькуванням суспільства, але і звільненням з роботи та навіть в’язницею.

Крім того, Барна наголошує, що виховання молодого покоління «повинно відповідати нашим національним традиціям, духовно-моральним цінностям, християнській моралі, людській гідності».

На момент обрання до парламенту він був вчителем фізики у Тернопільській області. Схоже саме цим (дуже суб’єктивно, але десь дотично) можна пояснити його ставлення до питання, адже, як заведено вважати, у західній частині нашої країни люди релігійніші, а всі ми бачили, як «Маршеві рівності» намагалися протистояти не лише націоналісти, але і типового вигляду жіночки-парафіянки. Кожен по-своєму, звісно.

Власне, депутат, «з метою підвищення моральності українського суспільства», вважає за необхідне заборонити публічні заходи у вигляді будь-яких відкритих зібрань, маршів, парадів, фестивалів, які спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи. Також Барна хоче заборонити виробництво та обіг у будь-якій формі продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи або пропагує будь-який вид сексуальної орієнтації особи. Крім того, пропонується заборонити поширення інформації щодо сексуальної орієнтації особи або пропаганди будь-якого виду сексуальної орієнтації особи засобами масової інформації.

Що вражає, Барна пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-2, яка передбачає, що виготовлення, поширення продукції, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію особи або публічні дії, спрямовані на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи, караються штрафом у розмірі від 300 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадськими роботами на строк від 20 до 60 годин.

За ті самі дії, вчинені повторно або з використанням ЗМІ, передбачається штраф у розмірі від 600 до 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Штраф і громадські роботи за… публічний поцілунок, наприклад? Чи підпадає таке під «прогресивні» ідеї депутата? Як зазначається у законопроекті, під публічними діями, спрямованими на пропаганду будь-якого виду сексуальної орієнтації особи, в цій статті слід розуміти публічну відкриту чи приховану пропаганду сексуальної орієнтації особи (публічні марші, відкриті зібрання, фестивалі, публічне використання специфічної символіки, поширення тематичних матеріалів у ЗМІ, Інтернеті, тощо).

Хто буде визначати, чи малюнок на футболці у вигляді веселки схожий на ЛГБТ-прапор? Якщо у кольорових футболках, які випадково разом утворюватимуть ЛГБТ-прапор, стоятимуть кілька людей, це буде зібранням, яке щось пропагує? Виходить дуже широке поле можливостей для зловживання штрафами та безпідставних звинувачень.

Також, виходить, не можна буде друкувати брошури для ЛГБТ, адже це буде продукція, яка містить інформацію про сексуальну орієнтацію. Не можна буде і в новинах говорити про ЛГБТ-спільноту, розповісти, наприклад, про якийсь закордонний фестиваль, бо це «поширення інформації щодо сексуальної орієнтації особи», а тут ще й про тисячі людей ітиметься, а не про одну. Загалом, виходить, Барна пропонує стигматизувати цей пласт населення, замовчувати його, ховати та соромитися, тоді як ми зараз усім суспільством якраз вчимося сприймати речі такими, як вони є, бути лояльними та поважати права кожної, без винятку, людини.

Наразі Барна входить до Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції, а також до 7 груп з міжпарламентських зв’язків з різними країнами, серед яких, крім Канади, зокрема, США, Польща та Франція.

Важко уявити, щоб коаліція підтримала таку законодавчу ініціативу, яку європейські партнери України, можу припустити, розцінять як звуження прав людини. Звісно ж, кожен депутат, як і будь яка людина, має право на прояв своєї позиції. Але не кожна позиція окремої людини має перетворюватися на закон. Інколи варто обмежитися постом у сомережі.

Тетяна Поляковська