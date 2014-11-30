В СБУ знають, де посадовці-втікачі часів Януковича

Про це заявив радник голови СБУ Дмитро Тупчієнко в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, більшості головних фігурантів справ Майдану були некоректно зроблені повідомлення про підозру.

"Тож ці люди втекли, але ми приблизно знаємо, де вони перебувають на даний час. Ми знаємо, де у Підмосковʼї живе Азаров – ідентифікували його адресу. Відомо, що полковник Петро Федчук прийняв російське громадянство. Достеменно знаємо, що за межами України перебуває і Сергій Арбузов. Тож повідомлення, що його начебто десь бачили в Україні, – фейк", - зазначив Дмитро Тупчієнко.

При цьому він зауважив, що "розшук цієї людини ніхто не скасовував".

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Разом з тим Тупчієнко висловив сумнів, що Росія видасть Україні підозрюваних у злочинах на Майдані. Відтак точної відповіді, коли ж нарешті почнуться судові процеси, почути також не вдалося.

"Кримінальні процеси не відбуваються із сьогодні на завтра, мають дотримуватися всі процедурні моменти", – зазначив Тупчієнко.

Також він додав, що всі кримінальні справи проти посадовців 1-3 категорії – перші заступники міністрів, члени уряду - компетенція Генеральної прокуратури України, а працівники органів безпеки здійснюють лише оперативний супровід таких справ.