Буданов зробив заяву щодо запровадженого Україною перемирʼя

Режим тиші оголошено заради збереження людського життя та відновлення безпеки, каже керівник ОП.

Перемир’я, яке запровадила Україна, свідчить про справжнє бажання миру з нашого боку. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, це перемир’я запроваджувалося не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а заради збереження людського життя та відновлення безпеки.

"Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру", – зауважив Буданов.

Він підкреслив, що президент України цим кроком довів усьому світові свою відданість миру.

"Наступний крок – за РФ. Чи готова Москва довести, що людське життя для них має бодай якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога й готові до будь-якого розвитку подій", – резюмував керівник ОП.

Запровадження перемирʼя Україною

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розкритикував заклик російського диктатора Володимира Путіна до перемир’я 9 травня, у День Перемоги. Український лідер назвав його цинічним та запропонував негайне безстрокове припинення вогню.

Відомо, що Міноборони РФ оголосило про одностороннє припинення вогню в п’ятницю та суботу у звʼязку з річницею перемоги над нацистською Німеччиною.

Пізніше президент Зеленський заявив, що в ніч з 5 на 6 травня Україна запроваджує режим тиші. Українська сторона діятиме дзеркально.

