'Помста за Туапсе': експерт розкрив наслідки масованих атак РФ на об’єкти 'Нафтогазу'

За словами Геннадія Рябцева, Україна має всі шанси обійтися без імпорту газу цього року.

Російські атаки на газовидобувну інфраструктуру НАК "Нафтогаз України" – це помста ворога за результативні удари Сил оборони по російській енергетичній інфраструктурі. Однак її наслідки не матимуть суттєвого впливу на вітчизняний газовидобуток. Таку думку у коментарі УНІАН висловив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Там найбільша проблема, що загинули люди, а все інше не суттєве", - зазначив експерт.

За його словами, через наслідки ворожих атак газовидобуток в Україні тимчасово скоротиться, але його можна буде дуже швидко відновити.

Геннадій Рябцев вважає, що атакуючи український газовидобуток, ворог відповідає на атаки по порту і НПЗ у Туапсе, а також на енергетичні об’єкти у Пермі.

"Зверніть увагу, на чому було сконцентровано удар. На тому, що може спалахнути, і потім довго чадіти. Це пряма відсилка до Туапсе та Пермі. Я достатньо давно помічаю, що після вдалих ударів України росіяни намагаються щось подібне продемонструвати у відповідь: тобто знайти щось, що можна підпалити, аби була дзеркальна відповідь. В них це зазвичай не виходить, але картинку для власних генералів після таких ударів вони можуть продемонструвати", - підкреслив експерт.

Наслідки ударів

На запитання, чи є у влади план Б на випадок, якщо доведеться купувати дорогий газ у ЄС через затягування війни на Близькому Сході та скорочення українського газовидобутку внаслідок російських атак, Геннадій Рябцев зазначив, що Україна має всі можливості накопичити у газосховищах заплановані урядом понад 13 мільярдів кубометрів газу за рахунок власного видобутку.

"Ймовірність сценарію, який би передбачав суттєве скорочення газовидобутку внаслідок російських ударів є низькою", - підсумував Геннадій Рябцев

Удари РФ по енергетиці

У ніч з 4 на 5 травня росіяни масовано атакували обʼєкти групи "Нафтогаз" у Полтавській та Харківській областях. За словами очільника держкомпанії Сергія Корецького, внаслідок атаки є загиблі серед працівників компанії та рятувальників.

За день до цього Корецький повідомив, що РФ атакувала п'ять об'єктів компанії у Сумській та Харківській областях. Внаслідок атак було пошкоджено обладнання та виникли пожежі.

