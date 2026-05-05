Виробництво російських бойових літаків під загрозою: санкції торкнулися важливого полімеру

РФ дуже сильно залежить від імпорту натурального каучуку, який є незамінним компонентом для авіаційних шин.

У 20 пакет санкцій ЄС додав обмеження на каучук і вироби з вулканізованої гуми, що ускладнить виробництво шин для російських бойових літаків. Про це з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка повідомляє "Мілітарний".

За даними порталу, нові обмеження стосуються як сировини, так і готової продукції, необхідної для виробництва літаків. Додавання нових позицій до санкційного списку стало результатом аналітичної роботи українських експертів.

Фахівці вважають, що зараз РФ дуже сильно залежить від імпорту натурального каучуку, який є незамінним компонентом для авіаційних шин. Тривалий час цей сектор частково залишався поза санкціями, що дозволяло Москві підтримувати роботу своєї оборонки.

Як повідомляється, упродовж 2024 року РФ імпортувала каучук із країн ЄС на суму понад $5,8 млн. Більш ніж половина загального обсягу поставок припадала на натуральну сировину.

Серед отримувачів європейської продукції фігурують компанії Ikon Tyres і Logistics Park Yanino. Ikon Tyres раніше була підрозділом фінської Nokian Tires, однак у березні 2023 року перейшла під контроль російської ПАТ "Татнефть".

Імпорт також здійснює російський виробник шин "Кордиант", який має прямі зв’язки з кремлівською оборонкою і постачає продукцію для потреб Міністерства оборони РФ.

Окрему проблему становить синтетичний каучук, який формально вже підпадав під санкції Євросоюзу. Незважаючи на обмеження, у 2024 році він продовжував надходити до РФ через треті країни, що свідчить про системні прогалини в механізмах санкцій.

На думку фахівців, виявлені випадки обходу санкцій підкреслюють необхідність істотного посилення контролю за експортом.

Сьогодні російський ОПК намагається знизити залежність, плануючи замістити до 80% натурального каучуку синтетичними аналогами. Втім, галузеві експерти визнають, що повністю відмовитися від імпорту неможливо через унікальні фізичні властивості натурального матеріалу.

"Мілітарний" також нагадав про критичну залежність Москви від імпорту китайських авіаційних шин. Раніше стало відомо, що у 2024 році обсяг імпорту шин і відповідних матеріалів із КНР перевищив $60 млн.

Виробництво бойових літаків в Росії – головне

Фахівці британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) назвали вразливі місця, які має виробництво російських бойових літаків "‎Су"‎.

Значна частина підприємств, задіяних у виробництві крилатих машин, розташована у європейській частині РФ, так що в теорії Україна може дістатися до них своєю далекобійною зброєю.

Окрім ударів по підприємствах скороченню кількості літаків можуть сприяти можуть сприяти й нові санкції.

Згідно з висновками експертів, виробництво літаків сімейства "Су" критично залежить від імпортних компонентів, зокрема систем зв’язку, управління польотом, модулів керування двигуном і засобів протидії.

Загалом поки що санкції мають обмежений ефект, якщо казати про виробництво бойових літаків Росією.

Як підрахував УНІАН, минулого року армія РФ могла поповнитися приблизно 30 новими бойовими літаками, зокрема фронтовими бомбардувальниками Су-34, а також винищувачами Су-30СМ і Су-35С.

Для порівняння, позаминулого року російські військові отримали близько 24 бойових літаків різних типів.

