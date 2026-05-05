Крім нього, до складу позаштатних радників Буданова увійшли також Андрій Юсов та Роман Девятов.

Одним з позаштатних радників керівника Офісу президента Кирила Буданова став екс-нардеп та урядовець Сергій Тігіпко. Про це стало відомо із запиту руху "Чесно" до керівниці Департаменту з питань звернень громадян і доступу до публічної інформації Офісу президента.

"Як і на яких підставах людина з таким політичним бекграундом опинилася серед радників керівника Офісу президента Буданова – відповіді в публічному просторі немає", – зазначає "Чесно".

Нагадаємо, Тігіпко раніше очолював партію "Сильна Україна" та був віцепремʼєр-міністром за часів президентства Януковича. Зокрема, 16 січня 2014 року він підтримав закони, які стали одним зі символів намагання Януковича придушити протести в Україні.

Крім нього, за даними "Чесно", до складу позаштатних радників Буданова також входять:

Андрій Юсов – представник ГУР МО України;

Роман Девятов – помічник колишніх депутатів (Володимира Куренного від БЮТу та Едуарда Гурвіца від УДАРу).

Повідомляється, що на посадах позаштатних радників також лишаються Михайло Подоляк, Сергій Лещенко, Ігор Веремій і Вікторія Страхова. Рух "Чесно" зазначив, що на офіційному сайті президента України немає інформації про позаштатних радників і напрями їхньої роботи.

Призначення Буданова

Нагадаємо, Кирило Буданов очолив Офіс Президента 2 січня 2026 року. Під час призначення Володимир Зеленський заявляв, що головними задачами нового голови ОП стануть питання безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також дипломатичного треку в перемовинах.

