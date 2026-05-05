Ситуація гірша за прогнози: вперше за довгий час українська економіка почала падати

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за перші три місяці 2026 року зменшився на 0,5%, порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Про це повідомила Державна служба статистики.

"За оперативною оцінкою, реальний ВВП у І кварталі 2026 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 0,7% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з І кварталом 2025 року – на 0,5%", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що це перше падіння економіки з IV кварталу 2024 року, коли реальний ВВП у річному вимірі скоротився на 0,1%, тобто нинішній спад є відчутнішим.

Падіння економіки на початку року пов’язано передусім з ударами Росії по енергосистемі та логістичній інфраструктурі, що відбувалися на тлі аномально холодної зими. Додатковий вплив, за оцінками НБУ, мала стримана бюджетна політика, пов’язана із затримками у надходженні міжнародної фінансової підтримки.

У 2025 році фіксувалося зростання ВВП у кожному кварталі. Зокрема, у IV кварталі 2025-го економіка зросла на 2,8%, а за підсумками 2025 року зростання ВВП склало 1,8%.

У 2026 році в Україні очікується стримане зростання економіки, яке пришвидшиться в наступні роки. Національний банк у квітні погіршив свій прогноз зростання ВВП на цей рік з 1,8% до 1,3%.

Раніше, у січні 2026 року, регулятор вже погіршував прогноз зростання економіки України у 2026 році через російські атаки по енергетичній інфраструктурі.

Світовий банк у квітні також погіршив свій прогноз щодо економіки України у 2026 році з 2% до 1,2%. Зростання ВВП України у 2025 році впало до 1,8% порівняно з 3,2% у 2024 році.

Як зазначається в прогнозі Світового банку, основні причини спаду - пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, перебої в постачанні, дефіцит робочої сили та підвищена економічна невизначеність.

