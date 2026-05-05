Україна використала війну США з Іраном у своїх інтересах, - Forbes розкрив деталі

А Росії не допомогли навіть доходи, які вона несподівано отримала завдяки блокуванню Ормузької протоки.

Війна США з Іраном мала б дати Росії більшу перевагу перед Україною, оскільки енергетична криза, спричинена блокуванням Ормузької протоки, допомогла Москві заробити додаткові $10 млрд на місяць.

Але, як пише Forbes, Україна виявилася ефективнішою у використанні ситуації в своїх стратегічних інтересах.

Невдачі та вразливість Росії

Видання зазначило, що дії РФ у війні проти України, як і раніше, підриваються значними оперативними недоліками, а економічні досягнення не привели до успіху на полі бою.

Журналісти згадали, що РФ зазнала 1,2 млн жертв, включаючи 325 000 убитих, а це більше, ніж втрати будь-якої великої держави в будь-якій війні з часів Другої світової війни.

Росія намагалася прискорити наступ у 2024 році, але її війська просуваються в середньому всього на 15-70 м на день, що повільніше, ніж будь-яка велика наступальна кампанія в будь-якій війні минулого століття.

Видання зазначило, що для вирішення проблеми нестачі живої сили РФ залучила найманців з інших країн, зокрема африканських. "Залежність Москви від африканських солдатів – ще одна ознака того, що війна в Україні йде неблагополучно", – констатувало видання.

Журналісти також звернули увагу на ще одну спробу росіян компенсувати величезні втрати – використання безпілотників. Зазначається, що Росія навчилася виготовляти власні дрони і тепер випускає їх по 4-5 тис. одиниць на місяць.

Що виявила війна в Ірані

Але хоча безпілотники допомогли скоротити втрати військ, війна з Іраном виявила нові вразливості Росії, які Україна все частіше використовує. Зокрема, війна з Іраном показала, що атаки на енергетичну інфраструктуру завдають величезної шкоди не тільки цілям у країнах Перської затоки, а й самій Росії.

Українські далекобійні дрони завдавали ударів по російській нафтеекспортній інфраструктурі навіть на узбережжі Балтійського моря. А вчора українські безпілотники вразили російську енергетичну інфраструктуру, включаючи її тіньовий флот нафтових танкерів. Ці удари скоротили пропускну здатність Росії з транспортування нафти на 40%.

До чого адаптувалася Україна

Україна також адаптувалася до жорсткої конкуренції за передові системи протиракетної оборони. Так, країни Перської затоки відбивалися від іранських ракет і "Шахедів" зенітними ракетними комплексами Patriot, які є основою і української оборони від російських балістичних ракет.

"Але Україна перетворила цю дилему на можливість", – зазначило видання.

Зокрема, Україна домовилася з країнами Перської затоки про постачання безпілотників-перехоплювачів вартістю 1000 доларів кожен в обмін на ракети Patriot, вартість яких становить $3,7 млн за штуку.

"Оскільки українські виробники безпілотників працюють лише на 60% потужності і мають запаси для виробництва 7 млн дронів цього року, Київ зміг скористатися перевагами нового ринку для своїх технологій. Окрім продажів країнам Близького Сходу, країни Європи та Кавказу також прагнуть придбати українські технології безпілотників", – написало видання.

Український інноваційний потенціал

Одним із ключів до успіху України є її інноваційний потенціал – або здатність винаходити, впроваджувати та адаптувати нові технології. Видання зазначило, що саме українська оборонна промисловість продовжує трансформуватися та впроваджувати інновації.

Журналісти зазначили, що Україна представила перший ударний дрон середньої дальності "Хмаринка". Він може нести в 7 разів більший корисний вантаж і має вдвічі більшу дальність польоту, ніж стандартний безпілотник. "Хмаринка" також недорога, може виснажити російську ППО, вражати бронетехніку, склади, авіабази та, що найважливіше, нафтопереробні заводи, глибоко вглиб Росії, змушуючи Москву захищати набагато більшу територію.

"Це ще більше скоротить експортні можливості Росії та додасть нових загроз", – написало видання.

При цьому Україна вдосконалює засоби радіоелектронної боротьби на тлі дефіциту ракет для комплексів "Патріот". Це дозволяє перехоплювати російські ракети шляхом порушення їх супутникової навігації.

"У сукупності ці фактори дозволяють припустити, що, хоча зовнішні потрясіння, викликані ірано-американським конфліктом, поліпшили короткострокове ресурсне становище Росії, вони також прискорили розвиток потенціалу України в галузі інновацій, адаптації та використання вразливостей, що виникають у Росії", – підсумувало видання.

Україна та ситуація на Близькому Сході

Раніше видання Forbes писало, що пропозиція України країнам Перської затоки щодо дронів має реальну вагу. Видання зазначило, що Україна має досвід у боротьбі з "Шахедами", яким вона може поділитися, але за однієї умови.

Примітно, що місяць тому Україна отримала запит про співпрацю в оборонній сфері від ще двох країн Перської затоки, оскільки вони мають намір скористатися досвідом України у веденні бойових дій із застосуванням безпілотників.

