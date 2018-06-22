Нардеп наочно пояснив, чому вже через 5 років Україна може стати членом НАТО (відео)

Нардеп також продемонстрував документи, в яких зазначено, що ухвалений напередодні закон "Про національну безпеку" відповідає всім стандартам НАТО.

Ухвалений Верховною Радою закон про національну безпеку відкриває Україні шлях в НАТО і через п'ять років наша країна може стати членом Альянсу.

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Як передає ТСН, про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив народний депутат від "БПП", секретар комітету з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник.

Депутат зазначив, що в ухваленому законі враховано усі зауваження і пропозиції західних партнерів, тому президент Петро Порошенко на майбутньому саміті НАТО 11-12 липня матиме усі підстави заявляти, що Україна реформувала сектор оборони і безпеки по стандартах Альянсу.

"Це створює дипломатично-правові позиції для України отримати план дій щодо вступу в НАТО. Що таке план дій? Це чіткий перелік пунктів, які треба виконати Україні, після чого в України з'являється переговорна позиція просити, вимагати, наполягати взяти Україну в НАТО", - сказав Іван Винник.

"У середньостроковій перспективі, до 5 років, я вважаю, що Україна набуде членства в НАТО", - додав депутат.

Також Вінник продемонстрував документи, в яких зазначено, що прийнятий закон "Про національну безпеку" відповідає всім стандартам НАТО.