Лідери ЄС наступного тижня продовжать санкції проти Росії - дипломати

15:49, 22 червня 2018
Політика
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Санкції проти РФ були запроваджені після анексії Криму / shutterstock.com

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на дипломатів та європейських офіційних осіб, передає ЄвроПравда. На зустрічі 28-29 червня в Брюсселі лідери ЄС погодять продовження санкцій проти РФ, дія яких закінчується наприкінці липня, ще на півроку.

Це рішення слідує за переговорами між сімома промислово розвиненими країнами світу (G7), які відбулися в Канаді у червні. Тоді прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що хоча і підтримує повернення Росію до G8, але також підтримує і чергове продовження санкцій.

"Італія вважає важливим діалог з Росією, але це не означає, що система санкцій може бути подолана за одну ніч", - сказав Конте.

ЄС також сперечається з Росією через її роль у війні в Сирії та інших країнах Близького Сходу, а також через ситуацію із правами людини в РФ.

ЄС також звинувачує Москву в спробі отруєння колишнього російського шпигуна в Солсбері. Москва заперечує свою провину.

Обмеження проти енергетичного, оборонного та фінансового секторів Росії були запроваджені після анексії Криму та розпалювання конфлікту на Донбасі в середині 2014 року та з того часу продовжувалися щопівроку.

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Теги: #Росія#санкції#Євросоюз