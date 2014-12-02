Волонтери заявляють про брак тепловізорів у захисників Донецького аеропорту

"В Донецькому аеропорту знову ротація. Приїхав новий підрозділ, який на ходу навчається воювати. Як і годиться, приїхали з тим «що батьківщина дала». Як наслідок вже є перші поранені і загиблі. Як зазвичай треба на вчора", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook проект «Повернися живим».

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За словами волонтерів, щоб нормально утримувати Термінал і Піски потрібно мінімум 9 тепловізорів. 7 на перший і другий поверхи терміналу, 2 для розвідних груп в Пісках.

"З хороших новин: частина нашої великої посилки залишилася на Терміналі. Значить там все не так вже погано. Є втрати по тепловізорам (мінімум 2 згоріло з одним з БТР), але це дурниці у порівнянні з втратами людей. Зараз я з'ясовую ситуацію по Терміналу. Кількість пристроїв на кожному з його поверхів, в Пісках і Тоненькому. Але попередньо скажу, що треба не менше 4 тепловізорів (Pulsar HD50S - 4300 доларів), 4 ПНВ (Armasight NYX-7 або аналог 1800 доларів) і по максимуму нічних прицілів. 1-2 джипа і безпілотник теж не пропадуть", - повідомляє координатор проекту Віталій Дейнега.

За його словами, ціна питання - до півмільйона гривень.

"Слава Богу, що більшість досвідчених і знаючих аеропорт хлопців там залишилося. Вони свою роботу зроблять. Пропоную нам з вами зробити свою", - пише Дейнега, при цьому вказавши бажаючим реквізити для перерахування коштів.