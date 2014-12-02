"Кіборги" о 7 ранку знову відбили штурм Донецького аеропорту, бойовики зазнали втрат - РНБО

Сьогодні зранку, не дивлячись на домовленості про припинення вогню, бойовики знову здійснили обстріл Донецького аеропорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"На Донецькому напрямі о 7-й ранку наші військові відбили черговий штурм аеропорту. Ворог зазнав втрат від дій української артилерії та вогню десантників", - сказав Лисенко.

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За його словами, терористи також неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з артилерії та мінометів біля н.п. Піски, Тоненьке, Авдіївка, Славне, Невельське. З реактивних установок «Град» та мінометів бойовики чотири рази завдали ударів по опорних пунктах біля с.Новобахмутівка.

Як повідомляв УНІАН, в останні дві доби у Донецькому аеропорту точилися запеклі бої. Водночас протягом цієї ночі, за даними штабу АТО, в зоні аеропорту активних бойових дій не зафіксовано.