"Кіборги" о 7 ранку знову відбили штурм Донецького аеропорту, бойовики зазнали втрат - РНБО
Бойовики зазнали втрат від дій української артилерії та вогню десантників.
Сьогодні зранку, не дивлячись на домовленості про припинення вогню, бойовики знову здійснили обстріл Донецького аеропорту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
"На Донецькому напрямі о 7-й ранку наші військові відбили черговий штурм аеропорту. Ворог зазнав втрат від дій української артилерії та вогню десантників", - сказав Лисенко.
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За його словами, терористи також неодноразово обстрілювали позиції сил АТО з артилерії та мінометів біля н.п. Піски, Тоненьке, Авдіївка, Славне, Невельське. З реактивних установок «Град» та мінометів бойовики чотири рази завдали ударів по опорних пунктах біля с.Новобахмутівка.
Як повідомляв УНІАН, в останні дві доби у Донецькому аеропорту точилися запеклі бої. Водночас протягом цієї ночі, за даними штабу АТО, в зоні аеропорту активних бойових дій не зафіксовано.