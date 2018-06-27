В «Голосі України» опубліковано закон про запуск роботи Антикорупційного суду

Це означає, що завтра закон набирає чинності.

В газеті «Голос України» опубліковано закон № 2470-VIII про утворення Вищого антикорупційного суду. Це означає, що завтра закон набирає чинності.

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Крім прикінцевих положень, документ містить дві статті. Перша з них – «Утворити Вищий антикорупційний суд», друга – «Про утворення Вищого антикорупційного суду».

Відповідно до другої статті, місцезнаходження, територіальна юрисдикція і статус Вищого антикорупційного суду визначаються законом «Про Вищий антикорупційний суд».

Як повідомляв УНІАН, 26 червня президент Петро Порошенко підписав ухвалений Верховною Радою закон про запуск роботи Антикорупційного суду в Україні.

Законом встановлюється, що Кабінет міністрів має вжити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державна судова адміністрація України - вжити заходи, необхідних для реалізації цього закону.

22 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав цей закон.

Після публікації тексту закону Центр протидії корупції (ЦПК) знайшов у ньому небезпечну лазівку. Зокрема, апеляції щодо справ НАБУ, які зараз уже розглядаються в судах, відбуватимуться в судах загальної юрисдикції, а не новоствореному Антикорупційному суді.