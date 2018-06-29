В Україні планується відкриття посольства Ірландії - Клімкін

Міністр закордонних справ України подякував українській громаді за надання гуманітарної та фінансової допомоги, зокрема, українським військовим, лікарням, школам, дитячим будинкам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час офіційного візиту до Ірландії отримав запевнення ірландської сторони в неухильній підтримці санкцій проти Росії та готовності відстоювати українські інтереси в Європейському Союзі.

Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 28 червня Клімкін провів зустрічі з головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом і віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.

На порядку денному зустрічей основними були питання двостороннього та багатостороннього співробітництва між Україною та Ірландією у політичній, економічній, консульській та інших сферах, у тому числі євроатлантична інтеграція України та шляхи протидії агресії Росії.

«Ірландська сторона заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії та готовність відстоювати інтереси України в ЄС, а також відзначила наявність значного потенціалу для розвитку співпраці з Україною, насамперед у сферах сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, фармацевтики, культурного обміну між університетами тощо», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у МЗС, було домовлено надіслати до України торговельно-економічну місію для опрацювання на місці подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків.

«У цьому контексті важливе значення для ефективного подальшого розвитку двосторонніх відносин матиме заплановане відкриття Посольства Ірландії в Україні», - наголошується у повідомленні.

Виступаючи перед членами спільного комітету у закордонних справах, торгівлі та оборони парламенту Ірландії, а також в Інституті міжнародних та європейських справ, Клімкін зосередився, зокрема на зовнішньополітичних пріоритетах України; фундаментальних економічних та соціальних перетвореннях в Україні; необхідності посилення політики санкцій міжнародного співтовариства як ефективного інструмента стримування агресії Росії, яка загрожує світовому правопорядку тощо.

Окремо, було наголошено на питаннях енергетичної безпеки та запровадженні єдиних правил функціонування в енергетичному секторі Європи, а також виробленні механізму протидії можливим агресивним діям проти одного з партнерів, у тому числі з боку зовнішніх постачальників енергоресурсів.

Під час зустрічі з представниками української громади міністр подякував їм за надання гуманітарної та фінансової допомоги, зокрема, українським військовим, лікарням, школам, дитячим будинкам тощо у складний для країни час, а також за підтримку всесвітньої кампанії за звільнення українських політичних в’язнів Кремля.