В Україні планується відкриття посольства Ірландії - Клімкін
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час офіційного візиту до Ірландії отримав запевнення ірландської сторони в неухильній підтримці санкцій проти Росії та готовності відстоювати українські інтереси в Європейському Союзі.
Як повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, 28 червня Клімкін провів зустрічі з головою нижньої палати парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом і віце-прем’єр-міністром – міністром закордонних справ та торгівлі Ірландії Саймоном Ковене.
На порядку денному зустрічей основними були питання двостороннього та багатостороннього співробітництва між Україною та Ірландією у політичній, економічній, консульській та інших сферах, у тому числі євроатлантична інтеграція України та шляхи протидії агресії Росії.
«Ірландська сторона заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії та готовність відстоювати інтереси України в ЄС, а також відзначила наявність значного потенціалу для розвитку співпраці з Україною, насамперед у сферах сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, фармацевтики, культурного обміну між університетами тощо», - йдеться у повідомленні.
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Як зазначили у МЗС, було домовлено надіслати до України торговельно-економічну місію для опрацювання на місці подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків.
«У цьому контексті важливе значення для ефективного подальшого розвитку двосторонніх відносин матиме заплановане відкриття Посольства Ірландії в Україні», - наголошується у повідомленні.
Виступаючи перед членами спільного комітету у закордонних справах, торгівлі та оборони парламенту Ірландії, а також в Інституті міжнародних та європейських справ, Клімкін зосередився, зокрема на зовнішньополітичних пріоритетах України; фундаментальних економічних та соціальних перетвореннях в Україні; необхідності посилення політики санкцій міжнародного співтовариства як ефективного інструмента стримування агресії Росії, яка загрожує світовому правопорядку тощо.
Окремо, було наголошено на питаннях енергетичної безпеки та запровадженні єдиних правил функціонування в енергетичному секторі Європи, а також виробленні механізму протидії можливим агресивним діям проти одного з партнерів, у тому числі з боку зовнішніх постачальників енергоресурсів.
Під час зустрічі з представниками української громади міністр подякував їм за надання гуманітарної та фінансової допомоги, зокрема, українським військовим, лікарням, школам, дитячим будинкам тощо у складний для країни час, а також за підтримку всесвітньої кампанії за звільнення українських політичних в’язнів Кремля.