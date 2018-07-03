В Україні заборонили рекламу на опорах зовнішнього освітлення

Буде обмежено "тотальне панування у міському просторі рекламоносіїв, яке призводить до візуального засмічення вулиць та площ".

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про рекламу" (щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності) (№3454).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 226 народних депутатів із 329, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як зазначається в пояснювальній записці, в результаті прийняття цього законопроекту використання об’єктів благоустрою, як це і передбачається чинним законодавством, "буде відбуватись відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини".

Крім того, зазначається у документі, буде обмежено "тотальне панування у міському просторі рекламоносіїв, яке призводить до візуального засмічення вулиць та площ". Це сприятиме збереженню автентичності та просторової композиції архітектурних ансамблів та об’єктів культурного надбання, підвищенню туристичної привабливості, покращенню ситуації у сфері безпеки дорожнього руху, вважають автори законопроекту.

Після ухвалення закону між депутатами виникла суперечка: йшлося про необхідність врахування поправки фракції "Самопомочі", згідно з якою розміщення реклами на самих опорах зовнішнього освітлення дозволялося.

Голова ВР Андрій Парубій запропонував депутатам повторно проголосувати за цей закон, оскільки, за його словами, начебто було зафіксоване неперсональне голосування, але вони не підтримали цю пропозицію.