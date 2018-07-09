У ДПСУ пояснили: росіяни в Азовському морі не затримували судна, а лише оглянули їх

За словами помічника голови Держприкордонслужби, 2 з оглянутих росіянами суден вже прибули в порти України.

Торговельні судна в Азовському морі були не затримані, а оглянуті російськими прикордонниками.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Мова йде не про затримку суден, а про огляд. Державна прикордонна служба говорить про це, починаючи з другої половини квітня, що російська сторона, російські прикордонники розпочали оглядати іноземні судна, які слідують як у порти України, так і з портів України. На жаль, ми є заручниками ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співпрацю між Україною та РФ в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якусь підозру. Тому ще раз кажу: ніхто їх не затримував, росіяни їх оглянули і після цього вони продовжили свій шлях. Із тих 4 суден, які слідували в порти України, два вже прибули і ще два слідують і прибудуть найближчим часом у порти України», - зазначив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд сьогодні, 9 липня, заявила, що Федеральна служба безпеки Росії в Азовському морі сьогодні затримала 7 торговельних суден, які йшли з або до Маріуполя чи Бердянська. За її даними, кількома днями раніше таких суден було 4.