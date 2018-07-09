Третьяков не бачить сенсу своєї участі у коаліції через саботаж створення Мінветеранів

Голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, народний депутат Олександр Третьяков заявив, що не бачить сенсу своєї участі у коаліції, якщо процес створення Міністерства у справах ветеранів буде і надалі саботуватися.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вже понад чотири місяці, а точніше з 27 лютого 2018 року, Кабмін цілковито ігнорує постанову Верховної Ради щодо створення Міністерства у справах ветеранів. За цей час в Кабміні не було проведено жодної наради щодо створення міністерства та жодної консультації Уряду з профільним Комітетом та Проектним офісом. Таким чином, заплановані строки (зараз триває останній пленарний тиждень цієї сесії, наступна сесія буде аж у вересні) майже зірвані», - зазначив народний депутат.

За словами Третьякова, таким чином поставлено під загрозу «реалізацію важливого для країни завдання - створення дієвої системи захисту прав та інтересів українських ветеранів, в тому числі тих, які проливали і зараз проливають свою кров на Сході».

«Якщо і надалі буде саботуватися процес створення Міністерства у справах ветеранів, я, як відповідальна людина, не бачу сенсу в існуванні цієї коаліції та своїй участі в ній. Я вдячний фракції «Блок Петра Порошенка» за дієву підтримку зусиль щодо створення Міністерства у справах ветеранів, вдячний всім членам нашого Комітету, членам Проектного офісу та, загалом, всім, хто брав участь у реалізації цієї ініціативи та підтримує її. Втім, мені вже зрозуміло, що не тільки Уряд, але й деякі парламентські сили свідомо гальмують процес. Очевидно, через певні політичні інтереси, до яких ветерани та їхні життєві потреби жодним чином не відносяться», - підкреслив він.

Третьяков зазначив, що вважає створення цього міністерства справою честі для всіх, кому небайдужа українська держава та захисники її незалежності, та своїм особистим обов’язком людини і політика.

«В Україні має запрацювати нормальна система соціального захисту ветеранів, замість нині існуючого хаосу. Держава має гідно забезпечити права та інтереси наших захисників, які не шкодували свого життя та здоров’я заради країни», - написав народний депутат.